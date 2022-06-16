Серийного петербургского лихача заставили расплатиться за сотню с лишним дорожных штрафов

Любителя полихачить на петербургских дорогах принудительно привлекли к ответу. С него взыскали 129 дорожных штрафов — в целом 175 тысяч рублей.
Мужчина регулярно превышал на дорогах скорость, сообщает 16 июня управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Добровольно платить за это он не хотел, поэтому деньги списали с его счета.
С прошлого года в послужном списке 41-летнего водителя числится уже 318 нарушений ПДД, и за это его заставили отдать уже 450 тысяч рублей.
За четыре месяца этого года приставы взыскали с петербуржцев штрафов почти на 270 миллионов рублей. Еще 200 тысяч постановлений о дорожных нарушениях сейчас рассматривают.