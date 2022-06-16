    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Серийного петербургского лихача заставили расплатиться за сотню с лишним дорожных штрафов

    2813
    11 комментариев

    Любителя полихачить на петербургских дорогах принудительно привлекли к ответу. С него взыскали 129 дорожных штрафов — в целом 175 тысяч рублей.

    Мужчина регулярно превышал на дорогах скорость, сообщает 16 июня управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Добровольно платить за это он не хотел, поэтому деньги списали с его счета.

    С прошлого года в послужном списке 41-летнего водителя числится уже 318 нарушений ПДД, и за это его заставили отдать уже 450 тысяч рублей.

    За четыре месяца этого года приставы взыскали с петербуржцев штрафов почти на 270 миллионов рублей. Еще 200 тысяч постановлений о дорожных нарушениях сейчас рассматривают.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Kezevo
    Для него штрафики это забава!, Игра.
    Maik5
    Права надо забирать у таких, как раньше было.
    Три дырки в правах и досвидос.
    James Cook
    Ну так сами стимулируют коммерческим подходом, скидки на штраф, то есть - любой каприз за ваши деньги.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close