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    Школьница попала в больницу после отказа матери купить ей новое платье

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    4 комментария

    13-летнюю жительницу Кировского района Петербурга спасают врачи детской городской больницы № 5 после ссоры с матерью.

    Врачей в квартиру на улице Губина вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 16 июня. Девочку увезли в стационар в тяжелом состоянии. А в её комнате нашли пустые блистеры из-под препаратов, которые ей ранее выписали в центре детской психиатрии.

    Мать ребенка, которая воспитывает девочку одна, рассказала, что дочь сильно обиделась на нее после отказа купить новое платье.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (4)

    Kostь
    Либо в моем подростковом возрасте такого не было, либо об этом не писали. Что с нынешними детьми? Не купили платье-отравился, не сдал физику, из окна вышел...зачем?? Цените жизнь!
    фру
    В следующий раз будет умнее, удвоив дозу, хых.
    Две монеты
    Юношеский максимализм - это классика подростковой психологии. Особенно ярко подростки реагируют на нарушение родителями (= теми кому они полностью доверяли) своих обещаний или на невозможность самим такие обещания выполнить. Одному троечнику пообещали дорогие часы если он закончит год без троек, он закончил, но часы ему покупать отказались - парень повесился. В другом случае за аналогичное пообещали дорогую туристическую поездку, но несмотря на все старания одну тройку вредный преподаватель ему поставил - он сбросился с обрыва. В обоих случаях тупизна взрослых стали причиной смерти подростков. Полагаю, что и здесь имела место какая-то договорённость, которую родители отказались соблюдать, что привело к скандалу, в ходе которого вчерашний ребёнок осознал что родители им воспользовались и/или обманули. Обман самыми дорогими ему людьми привёл к мыслям о суициде, которые в силу максимализма были немедленно приведены в исполнение.
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