Школьница попала в больницу после отказа матери купить ей новое платье

13-летнюю жительницу Кировского района Петербурга спасают врачи детской городской больницы № 5 после ссоры с матерью.
Врачей в квартиру на улице Губина вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 16 июня. Девочку увезли в стационар в тяжелом состоянии. А в её комнате нашли пустые блистеры из-под препаратов, которые ей ранее выписали в центре детской психиатрии.
Мать ребенка, которая воспитывает девочку одна, рассказала, что дочь сильно обиделась на нее после отказа купить новое платье.
Проводится проверка.