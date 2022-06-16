Школьница попала в больницу после отказа матери купить ей новое платье

Юношеский максимализм - это классика подростковой психологии. Особенно ярко подростки реагируют на нарушение родителями (= теми кому они полностью доверяли) своих обещаний или на невозможность самим такие обещания выполнить. Одному троечнику пообещали дорогие часы если он закончит год без троек, он закончил, но часы ему покупать отказались - парень повесился. В другом случае за аналогичное пообещали дорогую туристическую поездку, но несмотря на все старания одну тройку вредный преподаватель ему поставил - он сбросился с обрыва. В обоих случаях тупизна взрослых стали причиной смерти подростков. Полагаю, что и здесь имела место какая-то договорённость, которую родители отказались соблюдать, что привело к скандалу, в ходе которого вчерашний ребёнок осознал что родители им воспользовались и/или обманули. Обман самыми дорогими ему людьми привёл к мыслям о суициде, которые в силу максимализма были немедленно приведены в исполнение.