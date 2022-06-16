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    Уголовный розыск Петербурга нашел виновника изнасилования 11-летней, которое произошло четверть века назад

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    7 комментариев

    «Детский» отдел уголовного розыска Петербурга раскрыл дело об изнасиловании девочки-подростка в лифте, которое было совершено в 1996 году. Помогли новые технологии.

    47-летнего жителя Выборгского района накануне привезли в следственный комитет от дома по Вербной улице, где он проживает, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июня. По предварительной информации, доставленного допросили по уголовному делу, возбужденному в мае 1996 года, когда в лифте дома на 2-м Муринском проспекте злодей изнасиловал 11-летнюю девочку.

    Мужчина в 1996 году уже привлекался за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они были совершены по той же схеме — он нападал на девочек в лифте и насиловал.

    В данном случае сработала генетика. Злодей оставил после себя следы, проверка которых указала на него как на потенциального насильника.

    После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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    Комментарии (7)

    Dmitry Antonov
    В одном и том же году, в одном и том же районе города, по одной и той же схеме были совершены преступления в отношении несовершеннолетних. Виновный был задержан и привлечён к ответственности за часть из них.
    А сейчас нам говорят, что нашли виновного и ссылаются на генетические следы. Раньше на него никакого внимания не обращали?
    своих не бросаем
    как будто генетика родилась в 2022...тем более рецидивист, тут вопросы больше к мэвэдэ, что они делали 25 лет...
    MidNightWoodpecker
    а какой срок годности у статьи о насилии? был ли вообще смысл этого товарища искать.
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