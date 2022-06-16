Уголовный розыск Петербурга нашел виновника изнасилования 11-летней, которое произошло четверть века назад

47-летнего жителя Выборгского района накануне привезли в следственный комитет от дома по Вербной улице, где он проживает, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июня. По предварительной информации, доставленного допросили по уголовному делу, возбужденному в мае 1996 года, когда в лифте дома на 2-м Муринском проспекте злодей изнасиловал 11-летнюю девочку.

«Детский» отдел уголовного розыска Петербурга раскрыл дело об изнасиловании девочки-подростка в лифте, которое было совершено в 1996 году. Помогли новые технологии.

Мужчина в 1996 году уже привлекался за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они были совершены по той же схеме — он нападал на девочек в лифте и насиловал.



В данном случае сработала генетика. Злодей оставил после себя следы, проверка которых указала на него как на потенциального насильника.



После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде.

