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    Мужчину с перерезанным горлом нашли в кустах на пляже у Финского залива

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    9 комментариев

    Несколько часов ушло у сотрудников уголовного розыска Петербурга, чтобы найти предполагаемого убийцу мужчины, тело которого нашли в кустах у пляжа в Красносельском районе. Мертвец пролежал у залива больше суток.

    Окровавленного мужчину нашли накануне в парковой зоне на пляже в районе улицы Адмирала Черокова около трех часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июня. Прибывший на место наряд после осмотра места происшествия вызвал экспертов-криминалистов и коллег из СК — мужчина был мертв.

    Личность погибшего установили быстро — он оказался 19-летним и был зарегистрирован в Коммунаре в Гатчинском районе области. Скончался мужчина от резанной раны горла. Также на голове эксперты зафиксировали еще несколько глубоких порезов.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий около половины девятого вчера сотрудники уголовного розыска на Ленинском проспекте задержали подозреваемого — 16-летнего жителя Красносельского района. По предварительной информации, в районе полуночи 14 июня молодой человек выпивал с товарищем у пляжа. У них произошла ссора. Тогда подросток разбил бутылку и, по предварительной информации, горлышком нанес многочисленные ранения шеи и головы знакомому.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    Подозреваемый задержан пока на двое суток. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции, когда в апреле 2021 года похитил после возлияний в компании на проспекте Кузнецова пневматическую винтовку.

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    Комментарии (9)

    Kezevo
    И правда глубинный народ
    своих не бросаем
    иностранцы?)
    Antuan Rokanten
    Нет, чтобы уроки учить, а он вон чем занимается.
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