Мужчину с перерезанным горлом нашли в кустах на пляже у Финского залива

Несколько часов ушло у сотрудников уголовного розыска Петербурга, чтобы найти предполагаемого убийцу мужчины, тело которого нашли в кустах у пляжа в Красносельском районе. Мертвец пролежал у залива больше суток.



Окровавленного мужчину нашли накануне в парковой зоне на пляже в районе улицы Адмирала Черокова около трех часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июня. Прибывший на место наряд после осмотра места происшествия вызвал экспертов-криминалистов и коллег из СК — мужчина был мертв.

