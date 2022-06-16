Мужчину с перерезанным горлом нашли в кустах на пляже у Финского залива

Несколько часов ушло у сотрудников уголовного розыска Петербурга, чтобы найти предполагаемого убийцу мужчины, тело которого нашли в кустах у пляжа в Красносельском районе. Мертвец пролежал у залива больше суток.
Окровавленного мужчину нашли накануне в парковой зоне на пляже в районе улицы Адмирала Черокова около трех часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июня. Прибывший на место наряд после осмотра места происшествия вызвал экспертов-криминалистов и коллег из СК — мужчина был мертв.
Личность погибшего установили быстро — он оказался 19-летним и был зарегистрирован в Коммунаре в Гатчинском районе области. Скончался мужчина от резанной раны горла. Также на голове эксперты зафиксировали еще несколько глубоких порезов.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий около половины девятого вчера сотрудники уголовного розыска на Ленинском проспекте задержали подозреваемого — 16-летнего жителя Красносельского района. По предварительной информации, в районе полуночи 14 июня молодой человек выпивал с товарищем у пляжа. У них произошла ссора. Тогда подросток разбил бутылку и, по предварительной информации, горлышком нанес многочисленные ранения шеи и головы знакомому.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Подозреваемый задержан пока на двое суток. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции, когда в апреле 2021 года похитил после возлияний в компании на проспекте Кузнецова пневматическую винтовку.