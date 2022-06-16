«Коммерсантъ» рассказал о риске заморозки выпуска процессоров Baikal

Компания «Байкал Электроникс» может приостановить выпуск серверных процессоров
Микросхемы для процессоров Baikal производятся на тайваньской TSMC. По словам двух собеседников издания, тайваньский производитель отказался заключать новые контракты. Также в Россию не поступают уже произведенные процессоры для компьютеров и ноутбуков
Перейти на продукты «Байкал Электроникс» планировал Сбербанк, рассказал источник «Коммерсанта». Также процессорами интересовались и другие крупные структуры.
В компании заявили изданию, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе