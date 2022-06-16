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    «Коммерсантъ» рассказал о риске заморозки выпуска процессоров Baikal

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    Компания «Байкал Электроникс» может приостановить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за ограничений, введенных Тайванем. Об этом 16 июня сообщает газета «Коммерсантъ».

    Микросхемы для процессоров Baikal производятся на тайваньской TSMC. По словам двух собеседников издания, тайваньский производитель отказался заключать новые контракты. Также в Россию не поступают уже произведенные процессоры для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.

    Перейти на продукты «Байкал Электроникс» планировал Сбербанк, рассказал источник «Коммерсанта». Также процессорами интересовались и другие крупные структуры.

    В компании заявили изданию, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

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