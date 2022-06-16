NASA объявило дату огневого испытания новейшей ракеты-носителя SLS

По словам представителя космического агентства Джима Фри, NASA продвигается к испытательному тесту. Он назначен на 20 июня, и в случае успеха первый полет ракеты-носителя должен состояться во второй половине августа.

На следующей неделе НАСА проведет испытание новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion. Об этом сообщает РИА Новости .

Первое испытание ракеты-носителя могло пройти в середине апреля 2022 года. Однако его пришлось перенести, как сообщалось, по техническим причинам.

В случае успеха миссия получит название «Артемис-1» и отправится на орбиту Луны.

В ходе огневого испытания будут проведены тесты подготовки к старту: от заправки до запуска двигателей. Фактический запуск ракеты произведен не будет, но специалисты смогут провести тесты необходимых операций. В том числе на случай отмены запуска.

По предварительному графику НАСА, реальный старт ракеты-носителя может пройти 30 и 31 августа или 1 и 29 сентября.