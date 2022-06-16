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    NASA объявило дату огневого испытания новейшей ракеты-носителя SLS

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    4 комментария

    На следующей неделе НАСА проведет испытание новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion. Об этом сообщает РИА Новости.

    По словам представителя космического агентства Джима Фри, NASA продвигается к испытательному тесту. Он назначен на 20 июня, и в случае успеха первый полет ракеты-носителя должен состояться во второй половине августа.

    В случае успеха миссия получит название «Артемис-1» и отправится на орбиту Луны.

    Первое испытание ракеты-носителя могло пройти в середине апреля 2022 года. Однако его пришлось перенести, как сообщалось, по техническим причинам.

    В ходе огневого испытания будут проведены тесты подготовки к старту: от заправки до запуска двигателей. Фактический запуск ракеты произведен не будет, но специалисты смогут провести тесты необходимых операций. В том числе на случай отмены запуска.

    По предварительному графику НАСА, реальный старт ракеты-носителя может пройти 30 и 31 августа или 1 и 29 сентября.

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    Комментарии (4)

    angel of death
    готов улететь отсюда хоть завтра, дайте только возможность =)

    7 млрд. не очень развитых существ не могут договориться о том, чтобы жить в гармонии друг с другом...

    космос может и холодный и одинокий, но там нет этих .... слова только неприличные просятся... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... удалено цензурой... с низким уровнем IQ в общем...
    Piter Russo
    В Space Launch System в своей сущности возврат к SSME в модернизируемом варианте и концепции одноразового использования ракетных ускорителей.
    По сути это не прорыв а возврат к хорошо известному старому, хоть и в модернизированном виде
    Денеб
    Привет Дмитрию Олеговичу нашему Рогозину!
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