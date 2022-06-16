«Шок для отрасли». Во время ПМЭФ-2022 мурманский рыбный порт отбивается от реновации губернатора Чибиса

К федеральному центру обратился бизнес, обеспечивающий 30% поставок рыбы на Северо-Западе. Снос и реновация около трехсот предприятий поднимут цены на недешевую рыбопродукцию в России.

На Петербургском экономическом форуме 16 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис презентует инвестиционный потенциал региона. Возможно, речь пойдет о масштабной программе «Реновация территории морского порта Мурманск». В неё входит строительство международного логистического рыбного терминала.

Для реализации утверждена программа сноса зданий на территории 53 гектара, где работают более полусотни предприятий рыбопромышленного комплекса. Как выяснилось, планы наткнулись на ожесточенное сопротивление бизнеса.

Порт обеспечивают 14% перевалки рыбопродукции в России, около 30% на Северо-Западе и более 80% в Мурманске. Пропускная способность — 700 тысяч тонн в год. Холодильные терминалы вмещают 45 тысяч тонн. Там же — производство мощностью 100 млн/год банок для консервов, переработка и склады оптовой торговли рыбой.

В мае владельцы предприятий написали вице-премьеру правительства России Виктории Абрамченко. В нем сообщили, что планируется снести или реконструировать 290 объектов недвижимости и инфраструктуры. Как полагают авторы, это «приведёт к остановке рыбного терминала Мурманска... может стать шоком для российской рыболовной отрасли. В условиях санкций отсутствует возможность переориентировать рыбные грузопотоки в другие порты, что грозит остановкой промысла в Северном бассейне. …ставит под удар продовольственную безопасность страны». Похожее письмо ушло премьер-министру Мишустину.

47news задал официальному представителю правительства Мурманской области вопросы о параметрах реновации, расчетах, как она повлияет на рыбопромышленную отрасль Северо-Запада и России. И очевидное: как отразится программа на поставках в торговые сети и цены для населения.



Подробнее читайте в материале 47news «В Мурманске рубят рыбный порт. Как это аукнется кошельку россиян».