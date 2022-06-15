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    «Почта России» определилась со сроками ввода в эксплуатацию коммерческой доставки беспилотниками

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    4 комментария

    Коммерческая доставка беспилотниками от «Почты России» начнется в течение ближайших недель. Об этом в рамках ПМЭФ-2022 заявил заместитель гендиректора компании Сергей Сергушев, сообщают 15 июня «Ведомости».

    Сергушев заявил, что инновация будет внедрена в одном из регионов. Однако не рассказал, в каком именно. Тайной пока также остался партнёр проекта.

    Предполагается, что выбор будет сделан для одного из четырех регионов: ЯНАО, Чукотки, Камчатки или ХМАО. В течение двух лет, к концу 2024-го, будут запущены 7 маршрутов на Ямале и 21 — на Чукотке. На первом этапе компания будет использовать беспилотники вертолётного типа.

    Ранее внедрение беспилотников в коммерческой доставке анонсировал глава «Почты России» Максим Акимов. Тестовый полёт был проведен в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Салехард — Аксарка — Салехард на расстояние в 53 километра.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Бойтесь беспилотников от Почты России!
    VKuser279092
    В свете введения специальных стандартов русского языка для чиновников, видимо теперь им следует использовать сочетание "в течение нескольких недель" вместо слова "никогда".
    Евгений СПб
    Ржачь))))))))))
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