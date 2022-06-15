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    Грузовик пропорол бок фуре и остался без кабины на трассе «Нарва»

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    2 комментария

    «Форд» угодил в аварию с двумя большегрузами на федеральной трассе в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом 15 июня пишет 47news.

    Фото: «47news»
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    По предварительным данным, грузовик пропорол тент фуре на 63-м километре трассы «Нарва» в посёлке Сельцо около девяти часов вечера. Досталось легковому автомобилю. Судя по кадрам, авария произошла на пешеходном переходе.

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    То, что осталось от кабины грузовика показывают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    «Снесён весь борт на первом прицепе, на «Фокусе» замято заднее левое крыло, вторая фура — кабина в хлам, водитель жив», — рассказывает очевидец.

    В дорожной полиции сообщили, что пострадал один человек. Его состояние уточняется.

    Фото: «47news»

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Особенности национального вождения....
    udrionik
    Давно пора тянуть автостраду дальше
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