Грузовик пропорол бок фуре и остался без кабины на трассе «Нарва»

«Форд» угодил в аварию с двумя большегрузами на федеральной трассе в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом 15 июня пишет 47news.
По предварительным данным, грузовик пропорол тент фуре на 63-м километре трассы «Нарва» в посёлке Сельцо около девяти часов вечера. Досталось легковому автомобилю. Судя по кадрам, авария произошла на пешеходном переходе.
То, что осталось от кабины грузовика показывают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«Снесён весь борт на первом прицепе, на «Фокусе» замято заднее левое крыло, вторая фура — кабина в хлам, водитель жив», — рассказывает очевидец.
В дорожной полиции сообщили, что пострадал один человек. Его состояние уточняется.