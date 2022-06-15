Сумма значительная. ИРИ озвучил инвестиции в развитие компьютерных игр в России

Не менее 1 млрд рублей планирует инвестировать Институт развития интернета (ИРИ) в развитие компьютерных игр в России. Об этом 15 июня заявил генеральный директор института Алексей Гореславский.



Названная сумма в 1 миллиард будет выделена Институтом развития интернета в 2022 году.

«Это деньги в софинансировании — мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с пониманием и надеждой на их выход на восточные рынки», — заявил на ПМЭФ Алексей Гореславский (цитата по ТАСС).

Генеральный директор ИРИ отметил, что в России довольно много желающих играть в компьютерные игры, но немало и специалистов, способных их создать. Алексей Гореславский предположил, что без надзора крупных мировых корпораций, имеющих свой взгляд на производство и на маркетинг, может «получиться очень неплохо».

«Поэтому мы всячески готовы со своей стороны инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. И последних мы видим сейчас десятки», — подчеркнул глава ИРИ.