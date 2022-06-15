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    Сумма значительная. ИРИ озвучил инвестиции в развитие компьютерных игр в России

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    5 комментариев

    Не менее 1 млрд рублей планирует инвестировать Институт развития интернета (ИРИ) в развитие компьютерных игр в России. Об этом 15 июня заявил генеральный директор института Алексей Гореславский.

    Названная сумма в 1 миллиард будет выделена Институтом развития интернета в 2022 году.

    «Это деньги в софинансировании — мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с пониманием и надеждой на их выход на восточные рынки», — заявил на ПМЭФ Алексей Гореславский (цитата по ТАСС).

    Генеральный директор ИРИ отметил, что в России довольно много желающих играть в компьютерные игры, но немало и специалистов, способных их создать. Алексей Гореславский предположил, что без надзора крупных мировых корпораций, имеющих свой взгляд на производство и на маркетинг, может «получиться очень неплохо».

    «Поэтому мы всячески готовы со своей стороны инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. И последних мы видим сейчас десятки», — подчеркнул глава ИРИ.

    Ранее российская компания Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед») получила от Института развития интернета более 260 миллионов рублей. Средства были выделены на создание компьютерной игры о периоде Смутного времени. Предположительно, игра будет называться «Смута». Ожидается, что готова она будет через 1,5 года.

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    Комментарии (5)

    Alex000
    "игры о периоде Смутного времени"
    И даже здесь в прошлом застрять умудрились.
    Нет, кому-то оно будет интересно, конечно. Но это явно не то, что будет сколь-либо заметно.
    xepnuminu
    Около 23% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами
    Диванный Эксперт
    Все правильно. А на операцию тяжелобольных будем смсками собирать.
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