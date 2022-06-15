Чиновников хотят заставить соблюдать правила русского языка

Сделать обязательным для чиновников знание правил русского языка предлагает Минпросвещения. Кроме того, все документы, возможно, будут проходить проверку на соблюдение языковых норм. Об этом 15 июня сообщает РБК.
В Минпросвете предлагают сделать так, чтобы знание русского языка стало одним из условий поступления на госслужбу. Для этого могут быть приняты поправки в закон «О государственном языке РФ». Цель — проконтролировать соблюдение норм и правил современного русского литературного языка.
Если для чиновников предполагается установить знание русского, как условие для работы, то документы, выходящие из-под их пера, должны будут пройти через профессиональную проверку и редактуру.
Также предлагается установить защиту и поддержку русского языка в качестве меры оценки работы региональных правительств.
Похожий документ уже подготавливал Минтруд в 2020 году, напоминает РБК. Тогда тоже предлагали контролировать знание чиновниками правил русского языка. Но документ так и не дошел до Государственной думы.