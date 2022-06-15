Чиновников хотят заставить соблюдать правила русского языка

Сделать обязательным для чиновников знание правил русского языка предлагает Минпросвещения. Кроме того, все документы, возможно, будут проходить проверку на соблюдение языковых норм. Об этом 15 июня сообщает РБК.



В Минпросвете предлагают сделать так, чтобы знание русского языка стало одним из условий поступления на госслужбу. Для этого могут быть приняты поправки в закон «О государственном языке РФ». Цель — проконтролировать соблюдение норм и правил современного русского литературного языка.