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    Чиновников хотят заставить соблюдать правила русского языка

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    12 комментариев

    Сделать обязательным для чиновников знание правил русского языка предлагает Минпросвещения. Кроме того, все документы, возможно, будут проходить проверку на соблюдение языковых норм. Об этом 15 июня сообщает РБК.

    В Минпросвете предлагают сделать так, чтобы знание русского языка стало одним из условий поступления на госслужбу. Для этого могут быть приняты поправки в закон «О государственном языке РФ». Цель — проконтролировать соблюдение норм и правил современного русского литературного языка.

    Если для чиновников предполагается установить знание русского, как условие для работы, то документы, выходящие из-под их пера, должны будут пройти через профессиональную проверку и редактуру.

    Также предлагается установить защиту и поддержку русского языка в качестве меры оценки работы региональных правительств.

    Похожий документ уже подготавливал Минтруд в 2020 году, напоминает РБК. Тогда тоже предлагали контролировать знание чиновниками правил русского языка. Но документ так и не дошел до Государственной думы.

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    Комментарии (12)

    Денеб
    Чиновники и правильный русский язык суть вещи несовместные (С).
    Gosha_spb
    Мне хватило того, что кофе теперь оно, а утро наступило в КемеровЕ.
    Дальше не интересно.
    VKuser279092
    Междометие "дон" теперь введут в стандарт русского языка как обязательное отдельным законом? За неиспользование потом сажать будут, или только штрафовать и увольнять?
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