Психологическое и физическое насилие. Около 400 британских гимнасток пожаловались на тренеров

Отмечается, что доклад независимого адвоката Энн Уайт будет выпущен в ближайшее время. Он занимает 300 страниц и содержит изобличения тренерского состава.

Массовые жалобы на тренеров рассматривает Федерация гимнастики Великобритании. От спортсменок поступило более 400 жалоб. По некоторым подключена полиция, сообщает 15 июня The Guardian .

Из 400 жалоб 39 были признаны настолько серьезными, что их пришлось передать местным властям. Это было сделано с тем, чтобы в будущем предотвратить подобные преступления.

В период с 2015 по 2020 годы Федерация гимнастики Великобритании получила около 300 жалоб в год от гимнасток. Они касались издевательств более 100 тренеров в 90 спортивных клубах.

Доклад был выпущен спустя несколько дней после победы бывшей национальной гимнастки-акробатки Элоизы Йотишки в гражданском суде. Она оказалась первой, кто выиграл гражданский иск за жестокое обращение в спорте.