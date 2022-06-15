Психологическое и физическое насилие. Около 400 британских гимнасток пожаловались на тренеров

Массовые жалобы на тренеров рассматривает Федерация гимнастики Великобритании. От спортсменок поступило более 400 жалоб. По некоторым подключена полиция, сообщает 15 июня The Guardian.
Отмечается, что доклад независимого адвоката Энн Уайт будет выпущен в ближайшее время. Он занимает 300 страниц и содержит изобличения тренерского состава.
Из 400 жалоб 39 были признаны настолько серьезными, что их пришлось передать местным властям. Это было сделано с тем, чтобы в будущем предотвратить подобные преступления.
В период с 2015 по 2020 годы Федерация гимнастики Великобритании получила около 300 жалоб в год от гимнасток. Они касались издевательств более 100 тренеров в 90 спортивных клубах.
Доклад был выпущен спустя несколько дней после победы бывшей национальной гимнастки-акробатки Элоизы Йотишки в гражданском суде. Она оказалась первой, кто выиграл гражданский иск за жестокое обращение в спорте.