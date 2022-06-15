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    Самосвал завалил песком дорогу в Ушково и отправил двоих в больницу

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    3 комментария

    Песчаные насыпи убирают с дороги в Курортном районе Петербурга, где 15 июня перевернулась гружёная «Скания». Без пострадавших не обошлось.

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    Последствия аварии в посёлке Ушково очевидцы показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», самосвал с песком опрокинулся на Рощинском шоссе.

    «Фура лежит на боку, высыпался песок и два легковых авто разной степени помятости», - рассказывают в комментариях.

    В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что гружёная «Скания» перевернулась и задела легковой автомобиль незадолго до половины пятого часа вечера. Пострадали два человека, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии (3)

    kоt-obormot
    Рассказать, откуда а Россию готовилось нападение?
    Alex000
    Не зря самосвал назвали самосвалом.
    VKuser1453803
    Как достали эти самосвалы... Почти по всем трассам летают.
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