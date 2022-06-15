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    Ну очень дорогая фантазия. В Lego посчитали, сколько будет стоить «зеленый» завод в США

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    2 комментария

    Крупнейший в мире производитель игрушек, нацеленный на развитие фантазии, Lego Group посчитал объем инвестиций в строительство завода в США. Он оценивается в 1 млрд долларов, сообщает 15 июня «Коммерсантъ».

    Производство собираются создать в городе под названием Честерфилд (штат Виригиния). Открытие намечено на 2025 год, и это будет первое производство «Лего» в США.

    Стоимость завода рассчитывали, исходя из его углеродной нейтральности. Он будет оборудован собственной солнечной электростанцией.

    США – один из крупнейших рынков Lego Group. До 2006 у производителя уже была фабрика игрушек в США, но было принято решение ее закрыть.

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    Комментарии (2)

    BaGira
    Углеродная нейтральность - это конечно здорово. Если бы они придумали обратный сбор своих деталек у наигравшихся детей, было бы значительно экологичнее.
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