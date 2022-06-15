Ну очень дорогая фантазия. В Lego посчитали, сколько будет стоить «зеленый» завод в США

Крупнейший в мире производитель игрушек, нацеленный на развитие фантазии, Lego Group посчитал объем инвестиций в строительство завода в США. Он оценивается в 1 млрд долларов, сообщает 15 июня «Коммерсантъ».



Производство собираются создать в городе под названием Честерфилд (штат Виригиния). Открытие намечено на 2025 год, и это будет первое производство «Лего» в США.