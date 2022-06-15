«Зенит» расстался с вратарем Крицюком из-за его проблем со здоровьем

Футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Об этом пишет «Матч ТВ» 15 июня со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.
«К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему ни играть, ни тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье», — заявил Медведев.
Станислав Крицюк перешел в «Зенит» в 2021 году из португальской «Жил Висенте». В составе петербуржцев он провел семь матчей в чемпионате России.
Напомним, сегодня же «Зенит» еще на сезон продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым.