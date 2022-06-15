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    Дорожный триллер от первого лица. Петербуржец показал ДТП с летающим люком

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    6 комментариев

    Камера видеорегистратора запечатлела полёт крышки люка, которая рассыпалась в воздухе и уценила автомобиль в Приморском районе Петербурга.

    Кинематографичное видео «Фонтанке» 15 июня прислал читатель Дмитрий. По его словам, на летающее препятствие он нарвался на Приморском проспекте, неподалёку от Ушаковского моста, в воскресенье, 12-го числа.

    На кадрах идущий впереди «Мерседес» при перестроении наезжает на колодец, ломая крышку. Часть обломков летит в машину Дмитрия. Ему и пассажирке повезло: им предстоит навестить автосервис, но не больницу.

    Люк снёс зеркало и оставил вмятину на автомобиле. «Авто повреждено прилично. На завтра назначен разбор в ГАИ», — добавил Дмитрий.

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    Комментарии (6)

    Лёха Петров
    А разбор в ГАИ, я так понимаю, не привлечь ли мерседес за оставление ДТП?
    Дежурный по объединению
    Форум, а люки не заварены! Позор Беглову!
    Maik5
    Повезло.
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