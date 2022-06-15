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    Лидеры роста. В России снова дефляция, но дорожают почти два десятка продуктов

    3208
    7 комментариев

    Недельная дефляция (с 4 по 10 июня) в России составила 0,14%. При этом часть продуктов продолжают дорожать. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 июня данные Росстата.

    Неделей ранее дефляция составляла 0,01%.

    Однако снижение цен на ряд продуктов не мешает остальным расти. Из списка Росстата подорожали 18 продуктов. Больше всего — маргарин. Его стоимость растет уже около 2 месяцев. На прошлой неделе прирост составил 0,9%. С начала года маргарин стал дороже на 36 процентов.

    Зато дешевеют сахар (минус 1,4 процента), молоко (минус 0,9 процента) и яйца (минус 0,8%). Из плодоовощной продукции больше всего снизилась цена на помидоры — минус 8,9 процента.

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Особая, сувенирная дефляция.
    Добрый кот
    Отрицательная дефляция прост
    Денеб
    А как же макарошки? наше всё?
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