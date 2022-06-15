Лидеры роста. В России снова дефляция, но дорожают почти два десятка продуктов

Недельная дефляция (с 4 по 10 июня) в России составила 0,14%. При этом часть продуктов продолжают дорожать. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 июня данные Росстата.



Неделей ранее дефляция составляла 0,01%.

Однако снижение цен на ряд продуктов не мешает остальным расти. Из списка Росстата подорожали 18 продуктов. Больше всего — маргарин. Его стоимость растет уже около 2 месяцев. На прошлой неделе прирост составил 0,9%. С начала года маргарин стал дороже на 36 процентов.