Лидеры роста. В России снова дефляция, но дорожают почти два десятка продуктов

Недельная дефляция (с 4 по 10 июня) в России составила 0,14%. При этом часть продуктов продолжают дорожать. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 июня данные Росстата.
Неделей ранее дефляция составляла 0,01%.
Однако снижение цен на ряд продуктов не мешает остальным расти. Из списка Росстата подорожали 18 продуктов. Больше всего — маргарин. Его стоимость растет уже около 2 месяцев. На прошлой неделе прирост составил 0,9%. С начала года маргарин стал дороже на 36 процентов.
Зато дешевеют сахар (минус 1,4 процента), молоко (минус 0,9 процента) и яйца (минус 0,8%). Из плодоовощной продукции больше всего снизилась цена на помидоры — минус 8,9 процента.