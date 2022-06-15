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    В Москве установят памятник Жанне Фриске

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    14 комментариев

    Бронзовый памятник певице Жанне Фриске будет установлен в Москве в 2022 году. Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».

    Там уточнили, что бюст появится «в ближайшее время». Его основа уже готова. Скульптор изучил сотни портретов исполнительницы, чтобы детально воспроизвести ее внешность и мимику.

    «Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», — так описала будущий памятник президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

    Российская певица, актриса и телеведущая Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга. Похоронили исполнительницу на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, на могиле установлен ее памятник.

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    Комментарии (14)

    МатрёшечкА
    Зачем это....?????
    Maik5
    Маразм крепчал.
    moon239
    А где памятника Любови Орловой, чиновники, вы не оборзери... Вас ещё 1000 любимых актёров и актрис перечислить, ктр закончили свою жизнь в бедности и забвении, где, хотя бы бюсты, Олегу Далю, Юрию Богатырёву, и многих других... "Господа, вы звери" (с)...
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