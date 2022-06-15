В Москве установят памятник Жанне Фриске

Бронзовый памятник певице Жанне Фриске будет установлен в Москве в 2022 году. Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».
Там уточнили, что бюст появится «в ближайшее время». Его основа уже готова. Скульптор изучил сотни портретов исполнительницы, чтобы детально воспроизвести ее внешность и мимику.
«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», — так описала будущий памятник президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.
Российская певица, актриса и телеведущая Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга. Похоронили исполнительницу на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, на могиле установлен ее памятник.