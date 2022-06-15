В Москве установят памятник Жанне Фриске

Бронзовый памятник певице Жанне Фриске будет установлен в Москве в 2022 году. Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».



Там уточнили, что бюст появится «в ближайшее время». Его основа уже готова. Скульптор изучил сотни портретов исполнительницы, чтобы детально воспроизвести ее внешность и мимику.

