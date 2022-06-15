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    Второй день ПМЭФ будет мокрым и ветреным

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    1 комментарий

    Петербургская погода держит марку в дни Международного экономического форума. Второй день будет мало отличаться от первого: в прогнозах ветер и дождь.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, ветер окрепнет к вечеру 15 июня и сохранится в течение четверга, 16 июня. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

    Зонтики дома лучше не забывать. Небо может проясниться, но синоптики обещают кратковременные дожди, днём — более обильные. Температура в течение дня повысится до 17–19 градусов тепла, к ночи похолодает до 10–11 градусов.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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    Комментарии (1)

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    Как то сексуально назвали,мокрым.
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