Второй день ПМЭФ будет мокрым и ветреным

Петербургская погода держит марку в дни Международного экономического форума. Второй день будет мало отличаться от первого: в прогнозах ветер и дождь.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, ветер окрепнет к вечеру 15 июня и сохранится в течение четверга, 16 июня. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.



Зонтики дома лучше не забывать. Небо может проясниться, но синоптики обещают кратковременные дожди, днём — более обильные. Температура в течение дня повысится до 17–19 градусов тепла, к ночи похолодает до 10–11 градусов.