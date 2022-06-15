Интернет вещей протестируют в электроэнергетике — он поможет бороться с несанкционированным подключением к сетям

Интернет вещей поможет электроэнергетикам бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии, а цифровые решения упростят взаимодействие с клиентами. Соглашение о сотрудничестве в области инновационных технологий подписали МегаФон и ПАО «Россети Ленэнерго» сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании договорились обмениваться опытом, определять направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.

«Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач, — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан, подчеркнув, что сервисы МегаФона созданы на базе российского ПО, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях».

«Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности, — отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. — Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами IT-услуг и сервисов, как МегаФон, — значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия».

В частности, МегаФон готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами. Например, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов» позволяет автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение «МегаФон Таргет» помогает легко настроить информирование клиентов по SMS. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний МегаФон готов внедрить решение «Мобильный ID», которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.