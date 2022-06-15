ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и премии

Центробанк рекомендовал банкам в краткосрочной и среднесрочной перспективе отказаться от выплаты дивидендов акционерам и премий топ-менеджерам. Об этом говорится в письме ЦБ структурным подразделениям регулятора, внимание на документ от 15 июня обратило издание РБК.
Отмечается, что рекомендация дана в целях «обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций».
Банкам советуют «воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами (участниками) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита» до конца года.
20 мая правительство России предписало https://www.fontanka.ru/2022/05/20/71348276/ Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. А в июне Госдума приняла законопроект, разрешающий президенту вводить ограничения на движение капитала на финансовом рынке, например на совершение сделок или выплату дивидендов. https://www.fontanka.ru/2022/06/08/71395496/