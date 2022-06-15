«Результатом очень довольна». Фигуристка Анна Щербакова рассказала о баллах ЕГЭ по русскому языку

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. О результатах экзамена она рассказала в среду в своём Telegram-канале.

«Так как в этом олимпийском сезоне я была максимально сосредоточена именно на соревнованиях, я таким результатом очень довольна», — поделилась спортсменка 15 июня.