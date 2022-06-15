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    «Результатом очень довольна». Фигуристка Анна Щербакова рассказала о баллах ЕГЭ по русскому языку

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    Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. О результатах экзамена она рассказала в среду в своём Telegram-канале.

    «Так как в этом олимпийском сезоне я была максимально сосредоточена именно на соревнованиях, я таким результатом очень довольна», — поделилась спортсменка 15 июня.

    Фигуристка добавила, что надежда на хорошие баллы у неё появилась, когда она вышла с экзамена. До этого девушка не писала «пробников», поэтому не знала, какой результат будет положительным, однако итоговая оценка её порадовала.

    В 2022 году вузы не вправе принимать абитуриентов, набравших менее 40 баллов за ЕГЭ по русскому языку, для математики нижний порог — 39 баллов.

    18-летняя фигуристка — чемпионка мира 2021 года и победительница индивидуального турнира на Играх-2022 в Пекине, а также двукратная серебряная медалистка чемпионата Европы. Ранее Щербакову включили в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

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