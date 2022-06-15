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    Центр Петербурга окрасился в бордовый — на дорогах аномальные пробки

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    1 комментарий

    Дороги Петербурга уже в пять часов вечера 15 июня оказались загружены на 7 баллов. Второй вечер подряд движение в городе плотнее обычного, но большинство пробок сегодня собралось в центре.

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    По данным «Яндекс.Пробок», в Петербурге — семибалльные заторы. Это на 2 балла больше обычного. При этом стоит в основном центр города: Невский проспект от канала Грибоедова к Дворцовой, Дворцовый проезд к набережной, Адмиралтейский проспект в обе стороны, улицы в районе Исаакия и Исаакиевской площади, Гороховая и Большая Морская улицы, набережные канала Грибоедова и Фонтанки к Невскому, Садовая улица и Литейный проспект в обе стороны, улицы в районе площади Восстания.

    На периферии города крупная пробка собралась на Мурманском шоссе. Движение там встало на 5,7 км от проспекта Большевиков до АЗС. А также на Ириновском проспекте и Рябовском шоссе скопился 4,5-километровый затор от улицы Передовиков до КАД.

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    Комментарии (1)

    DDR1
    Я первый :)), остальные все в пробках?
    Пробки в центре понятны: начался же ПЭМФ, а гости обычно селятся в центре Петербурга, чтобы создавая пробки ездить утром в КВЦ «Экспофорум» а вечером обратно в гостиницу.
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