В России могут запретить увозить с Камчатки больше 10 кг красной икры за один авиарейс

Авиапассажирам могут запретить перевозить больше 10 кг красной икры с Камчатки за один рейс на человека. Соответствующий законопроект 15 июня в первом чтении приняли депутаты Госдумы.



Документ внесен с целью проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления.

