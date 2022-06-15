В России могут запретить увозить с Камчатки больше 10 кг красной икры за один авиарейс

Авиапассажирам могут запретить перевозить больше 10 кг красной икры с Камчатки за один рейс на человека. Соответствующий законопроект 15 июня в первом чтении приняли депутаты Госдумы.
Документ внесен с целью проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления.
«Эксперимент планируется провести в период с момента вступления настоящего Закона в силу до 1 августа 2025 г. посредством установления запрета на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо», — сказано в пояснительной записке.
Соответствующие изменения планируется внести в правила воздушных перевозок, а предполетный досмотр багажа и ручной клади будут осуществлять сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта.
Таким образом в регионе хотят перекрыть браконьерский канал, ведь отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже или ручной клади, создает условия для незаконной транспортировки деликатеса в промышленных масштабах.