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    В России могут запретить увозить с Камчатки больше 10 кг красной икры за один авиарейс

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    3 комментария

    Авиапассажирам могут запретить перевозить больше 10 кг красной икры с Камчатки за один рейс на человека. Соответствующий законопроект 15 июня в первом чтении приняли депутаты Госдумы.

    Документ внесен с целью проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления.

    «Эксперимент планируется провести в период с момента вступления настоящего Закона в силу до 1 августа 2025 г. посредством установления запрета на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо», — сказано в пояснительной записке.

    Соответствующие изменения планируется внести в правила воздушных перевозок, а предполетный досмотр багажа и ручной клади будут осуществлять сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта.

    Таким образом в регионе хотят перекрыть браконьерский канал, ведь отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже или ручной клади, создает условия для незаконной транспортировки деликатеса в промышленных масштабах.

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    Комментарии (3)

    wbons
    ешь ананасы , рябчиков жуй ...
    kоt-obormot
    ПравЕльно! Настоящие путриоты должны хлебать володинскую пальму, и не морщиться!
    Денеб
    Не нужен нам берег камчатский....и также икра не нужна....
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