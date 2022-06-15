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    Германия возобновила выдачу виз для туристов из России

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    2 комментария

    Германия возобновила выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических. Об этом в среду сообщает портал дипломатических представительств страны в России.

    «Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании», — гласит заявление от 15 июня.

    Там же отмечается, что из-за высокого спроса возможны задержки во время подачи заявлений и выдачи виз.

    С 11 июня были временно сняты все ограничения на въезд в Германию, связанные с пандемией COVID-19. Для въезда в страну больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный тест на инфекцию.

    На данный момент между Россией и ФРГ нет прямого авиасообщения из-за введённых санкций. Между тем перелёт в Германию из РФ возможен через третьи страны.

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    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    так все равно попасть в Германию только учеба, лечение, работа...так что ни о чём
    Фома Неверующий
    Gute Nachrichten
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