Германия возобновила выдачу виз для туристов из России

Германия возобновила выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических. Об этом в среду сообщает портал дипломатических представительств страны в России.
«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании», — гласит заявление от 15 июня.
Там же отмечается, что из-за высокого спроса возможны задержки во время подачи заявлений и выдачи виз.
С 11 июня были временно сняты все ограничения на въезд в Германию, связанные с пандемией COVID-19. Для въезда в страну больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный тест на инфекцию.
На данный момент между Россией и ФРГ нет прямого авиасообщения из-за введённых санкций. Между тем перелёт в Германию из РФ возможен через третьи страны.