Германия возобновила выдачу виз для туристов из России

Германия возобновила выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических. Об этом в среду сообщает портал дипломатических представительств страны в России.

«Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании», — гласит заявление от 15 июня.

Там же отмечается, что из-за высокого спроса возможны задержки во время подачи заявлений и выдачи виз.