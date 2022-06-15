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    На Союзном проспекте найдено тело молодого человека, не сдавшего экзамен

    4972
    3 комментария

    Тело мужчины нашли жители Невского района Петербурга 15 июня. Как рассказали читатели «Фонтанки», полиция утром работала у дома 10 по Союзному проспекту.

    По предварительным данным, погибшему было 24 года. Свидетельницей его трагической смерти стала мать, с которой молодой человек проживал в квартире на пятом этаже. Причины гибели устанавливаются. Как стало известно «Фонтанке», перед смертью скончавшийся провалил вступительный экзамен. Приехавшие медики помочь ничем не смогли.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (3)

    Kezevo
    Все ради мамаши!
    Наталия П
    вступительный экзамен куда? ещё не окончены ЕГЭ и ОГЭ, а значит ещё нет результатов чтобы их предъявить в учебные заведения.
    alex_k
    бред из за экзамена кончать с собой
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