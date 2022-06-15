На Союзном проспекте найдено тело молодого человека, не сдавшего экзамен

Тело мужчины нашли жители Невского района Петербурга 15 июня. Как рассказали читатели «Фонтанки», полиция утром работала у дома 10 по Союзному проспекту.
По предварительным данным, погибшему было 24 года. Свидетельницей его трагической смерти стала мать, с которой молодой человек проживал в квартире на пятом этаже. Причины гибели устанавливаются. Как стало известно «Фонтанке», перед смертью скончавшийся провалил вступительный экзамен. Приехавшие медики помочь ничем не смогли.
Проводится проверка.