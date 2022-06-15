В Минздраве РФ рассказали, на сколько хватит запасов лекарств для льготников

Запасов лекарств для льготных категорий граждан в России хватит на 6–9 месяцев. Об этом в среду, 15 июня, заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко.
«У нас мониторятся постоянно запасы, препаратов у нас сейчас по льготным категориям как федеральным, так и региональным достаточны, и запасы у нас в стационарных учреждениях составляют от 6 до 9 месяцев», — сказал он на сессии форума «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ (цитата по «Интерфакс»).
По его словам, в рамках государственных закупок на данный момент обеспечены как амбулаторный сегмент, так и стационар.
Между тем он добавил, что запасов некоторых дорогостоящих лекарств в стране хватит на срок до двух лет. Помимо этого есть действующие долгосрочные контракты на закупку.
«У нас сегодня существует несколько программ, которые касаются обеспечения пациентов дорогостоящими препаратами — как детей, так и взрослых. Это программа высокозатратных нозологий», — отметил первый замминистра здравоохранения РФ (цитата по ТАСС).
С прошлого года, напомнил он, в стране начал действовать федеральный центр лекарственного обеспечения, который занимается закупками, в том числе за счёт заключения долгосрочных контрактов. «По некоторым позициям закупки и запасы у нас обеспечены до двух лет», — сказал он.
Ранее Минздрав сообщал, что в России решили проблему с дефицитом лекарственных препаратов для лечения эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. Возникшую из-за ажиотажного спроса ситуацию удалось стабилизировать.