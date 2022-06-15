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    В Минздраве РФ рассказали, на сколько хватит запасов лекарств для льготников

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    4 комментария

    Запасов лекарств для льготных категорий граждан в России хватит на 6–9 месяцев. Об этом в среду, 15 июня, заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко.

    «У нас мониторятся постоянно запасы, препаратов у нас сейчас по льготным категориям как федеральным, так и региональным достаточны, и запасы у нас в стационарных учреждениях составляют от 6 до 9 месяцев», — сказал он на сессии форума «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ (цитата по «Интерфакс»).

    По его словам, в рамках государственных закупок на данный момент обеспечены как амбулаторный сегмент, так и стационар.

    Между тем он добавил, что запасов некоторых дорогостоящих лекарств в стране хватит на срок до двух лет. Помимо этого есть действующие долгосрочные контракты на закупку.

    «У нас сегодня существует несколько программ, которые касаются обеспечения пациентов дорогостоящими препаратами — как детей, так и взрослых. Это программа высокозатратных нозологий», — отметил первый замминистра здравоохранения РФ (цитата по ТАСС).

    С прошлого года, напомнил он, в стране начал действовать федеральный центр лекарственного обеспечения, который занимается закупками, в том числе за счёт заключения долгосрочных контрактов. «По некоторым позициям закупки и запасы у нас обеспечены до двух лет», — сказал он.

    Ранее Минздрав сообщал, что в России решили проблему с дефицитом лекарственных препаратов для лечения эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. Возникшую из-за ажиотажного спроса ситуацию удалось стабилизировать.

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    Комментарии (4)

    ppky0323
    В Пулково таможенники дебильничают и начинают трясти рецепт, если видят в багаже лекарства, тут не все просто , население должно вымирать и задача будет выполнена!
    VKuser435341984
    С февраля месяца каждый рабочий день слышу в льготной аптека Петергофа: "Игл для диабетиков нет". А вы говорите дефицит начнется через 9 месяцев - мы привыкли перевыполнять план по отставанию!
    Денеб
    "хватит на 6-9 месяцев"..... А что дальше?
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