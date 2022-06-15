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    Кадыров высказался о здоровье Путина

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    5 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чушью слухи о якобы имеющихся «проблемах со здоровьем» у президента РФ Владимира Путина.

    «Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент (имеет проблемы с здоровьем), ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству», — высказался 15 июня Кадыров в своем-телеграм канале. Он также пожелал главе страны «долгих лет жизни, здоровья, счастья и удачи».

    Кроме того, Кадыров посоветовал «закрыть рты» «тем государствам», чтобы потом не пришлось «отмазываться».

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    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    Академик ещё и врач?! Ого!
    Klav693
    Всегда желаю людям здоровья, а тут не могу.
    VKuser49193372
    Молодец он, всех построил. И Шойгу заставил делом заниматься,
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