Кадыров высказался о здоровье Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чушью слухи о якобы имеющихся «проблемах со здоровьем» у президента РФ Владимира Путина.
«Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент (имеет проблемы с здоровьем), ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству», — высказался 15 июня Кадыров в своем-телеграм канале. Он также пожелал главе страны «долгих лет жизни, здоровья, счастья и удачи».
Кроме того, Кадыров посоветовал «закрыть рты» «тем государствам», чтобы потом не пришлось «отмазываться».