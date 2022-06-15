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    Табак на миллион задержали на Пулковской таможне

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    Больше 700 упаковок табака и табачных смесей задержали на таможне в Петербурге из-за проблем с документами.

    Груз стоимостью в миллион должен был отправиться из Петербурга в Турцию, сообщили в пресс-службе Пулковской таможни 15 июня.

    В декларации значилось, что в самолет должны загрузить кальян и кальянные аксессуары, на самом деле таможенники нашли в коробках табак для кальяна и табачная смесь, кальяны, кальянные аксессуары, футболки, сумки, маски, каталоги, буклеты. Все это было незадекларировано.

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    «Пулковской таможней усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно: незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере», - сообщили в пресс-службе.

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