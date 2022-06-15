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    Водителя БТР, который устроил смертельную аварию на Ставрополье, приговорили к колонии-поселению

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    1 комментарий

    Контрактник-водитель БТР признан виновным в смертельном ДТП, где погибли два человека. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, пишет «Интерфакс».

    Решение вынес Пятигорский гарнизонный военный суд. Установлено, что «во время воинской службы по контракту подсудимый, управляя технически исправным бронетранспортером в составе воинской автоколонны, не убедившись, что ему уступают дорогу, выехал с прилегающей на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем».

    Жертвами аварии стали двое пассажиров, несовершеннолетний получил тяжелые травмы.

    Водителя БТР приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Кроме того, его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

    Судя по всему, речь идет о ДТП, которое произошло в середине июля 2021 года в Предгорном округе Ставропольского края. Тогда бронетранспортер врезался в маршрутную «Газель». Двое ее пассажиров погибли, а четверо пострадали.

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    Комментарии (1)

    Карабас Барабас
    Нормально так, два трупа - два с половиной года на выселках....
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