Водителя БТР, который устроил смертельную аварию на Ставрополье, приговорили к колонии-поселению

Контрактник-водитель БТР признан виновным в смертельном ДТП, где погибли два человека. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, пишет «Интерфакс».



Решение вынес Пятигорский гарнизонный военный суд. Установлено, что «во время воинской службы по контракту подсудимый, управляя технически исправным бронетранспортером в составе воинской автоколонны, не убедившись, что ему уступают дорогу, выехал с прилегающей на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем».

