По итогам года объем российского IT-рынка упадет на 10% — и это лишь самый оптимистичный прогноз

Согласно оптимистичному прогнозу аналитиков, объем российского IT-рынка по итогам 2022 года может снизиться на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. Пессимистичный прогноз предполагает куда более серьезное падение — более чем на 20%. Об этом 15 июня сообщает РБК со ссылкой на материалы к новой редакции рейтинга 100 крупнейших IT-компаний в России, подготовленной аналитическим центром TAdviser.
По оценкам аналитиков, в 2021 году объем российского IT-рынка составил 2,22 триллиона рублей. Оба сценария его падения учитывают уход большинства западных компаний и частичную приостановку деятельности восточных партнеров из-за нарушения логистики и опасения вторичных санкций.
«Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у IT-дистрибьюторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других», — резюмирует информагентство.
Основными негативными факторами для объема IT-рынка, помимо экономической ситуации в целом, в настоящее выступают санкции и приостановка деятельности большинства западных брендов. В новых условиях, как считают в TAdviser, лучшие позиции получат разработчики IT-продуктов и провайдеры сервисов, развивающие собственные технологии. Также существенно вырастет выручках российских разработчиков ПО и компаний, занимающихся информационной безопасностью. Выручка компаний, чей портфель в значительной степени составляют продукты и проекты иностранных брендов, напротив, упадет.
После начала спецоперации на Украине о приостановке или полном прекращении работы в России заявили многие зарубежные IT-компании, в том числе такие гиганты, как IBM, Micosoft, Intel, Dell, HP и другие. По данным ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», за первое полугодии 2022 года страну покинули не менее 40 тысяч специалистов в области информационных технологий.