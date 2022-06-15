По итогам года объем российского IT-рынка упадет на 10% — и это лишь самый оптимистичный прогноз

Выручка вырастет только у тех разработчиков, кто будет осваивать госинвестиции на "импортозамещение". В их число обычный бизнес не попадает, даже за откаты, там только давно и прочно свои. Остальные разработчики так же столкнулись с тотальной неплатёжеспособностью граждан и бизнеса, для которого IT - блажь, вложение в развитие, а сейчас практически всем не до этого - выжить бы как-то. Так что, если не считать окологосударственных, просадка будет (уже есть) просто гигантская.