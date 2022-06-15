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    По итогам года объем российского IT-рынка упадет на 10% — и это лишь самый оптимистичный прогноз

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    2 комментария

    Согласно оптимистичному прогнозу аналитиков, объем российского IT-рынка по итогам 2022 года может снизиться на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. Пессимистичный прогноз предполагает куда более серьезное падение — более чем на 20%. Об этом 15 июня сообщает РБК со ссылкой на материалы к новой редакции рейтинга 100 крупнейших IT-компаний в России, подготовленной аналитическим центром TAdviser.

    По оценкам аналитиков, в 2021 году объем российского IT-рынка составил 2,22 триллиона рублей. Оба сценария его падения учитывают уход большинства западных компаний и частичную приостановку деятельности восточных партнеров из-за нарушения логистики и опасения вторичных санкций.

    «Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у IT-дистрибьюторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других», — резюмирует информагентство.

    Основными негативными факторами для объема IT-рынка, помимо экономической ситуации в целом, в настоящее выступают санкции и приостановка деятельности большинства западных брендов. В новых условиях, как считают в TAdviser, лучшие позиции получат разработчики IT-продуктов и провайдеры сервисов, развивающие собственные технологии. Также существенно вырастет выручках российских разработчиков ПО и компаний, занимающихся информационной безопасностью. Выручка компаний, чей портфель в значительной степени составляют продукты и проекты иностранных брендов, напротив, упадет.

    После начала спецоперации на Украине о приостановке или полном прекращении работы в России заявили многие зарубежные IT-компании, в том числе такие гиганты, как IBM, Micosoft, Intel, Dell, HP и другие. По данным ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», за первое полугодии 2022 года страну покинули не менее 40 тысяч специалистов в области информационных технологий.

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    Комментарии (2)

    dimas062
    Выручка вырастет только у тех разработчиков, кто будет осваивать госинвестиции на "импортозамещение". В их число обычный бизнес не попадает, даже за откаты, там только давно и прочно свои. Остальные разработчики так же столкнулись с тотальной неплатёжеспособностью граждан и бизнеса, для которого IT - блажь, вложение в развитие, а сейчас практически всем не до этого - выжить бы как-то. Так что, если не считать окологосударственных, просадка будет (уже есть) просто гигантская.
    Alex000
    Хотели сказать, "до 10%"? :D
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