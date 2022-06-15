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    ПМЭФ2022

    «Волнительно». Киркоров прибыл на ПМЭФ ради проекта в Ленобласти

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    9 комментариев

    Шоумен Филипп Киркоров прибыл на ПМЭФ-2022 ради подписания соглашения об инвестициях.

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    Как сообщает 47news, интересы Киркорова лежат в сфере бизнеса в Ленобласти. Речь идет о проекте в районе Новосаратовки.

    Шоумен заявил журналистам, что оказался на ПМЭФ впервые и испытывает волнение.

    Детали будущего инвестиционного проекта Филиппа Киркорова ранее озвучивала пресс-служба губернатора Ленобласти. Известно, что шоумен представляет ООО «Строительные решения». Вместе с ним на ПМЭФ будет присутствовать деловой партнер — Михаил Баракин.

    Инвестиции в строительство составят около 1,5 млрд рублей. В Новосаратовке будет построен торговый центр.

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    Комментарии (9)

    t_andrei
    Звезды времен Ельцина, когда стана американизировалась сейчас что то строят. По факту он мужик в платье. Это навязанные телевизором звезды без смысла, с нетрадиционностями и толерастией. Нормальные народные звезды почему то погибли. А теперь стану пытаются откатить до времен ссср мыслями, а эти полугеи продолжают вылазить.
    Alexander 17
    Он же не РАФОЭЛЛО))))
    ПАТИОТ
    в лэнээре дороги построит ! клас !
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