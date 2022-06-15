«Волнительно». Киркоров прибыл на ПМЭФ ради проекта в Ленобласти

Шоумен Филипп Киркоров прибыл на ПМЭФ-2022 ради подписания соглашения об инвестициях.
Как сообщает 47news, интересы Киркорова лежат в сфере бизнеса в Ленобласти. Речь идет о проекте в районе Новосаратовки.
Шоумен заявил журналистам, что оказался на ПМЭФ впервые и испытывает волнение.
Детали будущего инвестиционного проекта Филиппа Киркорова ранее озвучивала пресс-служба губернатора Ленобласти. Известно, что шоумен представляет ООО «Строительные решения». Вместе с ним на ПМЭФ будет присутствовать деловой партнер — Михаил Баракин.
Инвестиции в строительство составят около 1,5 млрд рублей. В Новосаратовке будет построен торговый центр.