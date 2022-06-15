«Зенит» подписал контракт с воспитанником «Спартака» Бакаевым

Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита». Об этом пишет 15 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.
По словам Медведева, Бакаев уже поставил свою подпись под контрактом с «Зенитом». Детали соглашения пока не раскрываются. Известно лишь, что футболист перешел на правах свободного агента.
Контракт с его предыдущим клубом, московским «Спартаком», истек в конце мая.
Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне 2021/22 25-летний футболист провел 36 матчей за красно-белых, забив 3 гола и отдав 7 передач.