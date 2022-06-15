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    «Зенит» подписал контракт с воспитанником «Спартака» Бакаевым

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    3 комментария

    Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита». Об этом пишет 15 июня «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.

    По словам Медведева, Бакаев уже поставил свою подпись под контрактом с «Зенитом». Детали соглашения пока не раскрываются. Известно лишь, что футболист перешел на правах свободного агента.

    Контракт с его предыдущим клубом, московским «Спартаком», истек в конце мая.

    Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне 2021/22 25-летний футболист провел 36 матчей за красно-белых, забив 3 гола и отдав 7 передач.

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    Комментарии (3)

    grannie
    Видимо, кол-во свинорылых в команде не должно быть нулевым...
    NoName1234
    Зелем- форева
    мухомор
    Если будет так же подрывать хвосты у москвичей, как ушедший Дзюба, то это отличный трансфер.
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