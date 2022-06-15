Бегуны перекроют центр Петербурга поутру

В настоящее время уже закрыт проезд по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевской площади у дома 1 по Вознесенскому, сообщает 15 июня комитет по транспорту Петербурга. Освободят проезд после 7 часов утра 17 июня. В четверг же, 16 июня , с пяти до семи часов утра перекроют движение по:

Одновременно изменят маршруты автобусы № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, маршрутки № К-169 и № К-306, а также троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях в трассах общественного транспорта на два часа с 5 до 7 утра 16 июня читайте на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

С полуночи и до 23:59 16 июня введут одностороннее движение по набережной Зимней канавки в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице.

Помимо этого весь день 16 июня, с 00:00 до 23:59, нельзя будет парковаться на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, на набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы, Гороховой от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной Мойки.