Бегуны перекроют центр Петербурга поутру

Легкоатлетический забег #МыВместе (SPIEF RUN) меняет схему движения в Петербурге на несколько дней. Самые масштабные перекрытия ждут центр утром 16 июня.
В настоящее время уже закрыт проезд по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевской площади у дома 1 по Вознесенскому, сообщает 15 июня комитет по транспорту Петербурга. Освободят проезд после 7 часов утра 17 июня. В четверг же, 16 июня, с пяти до семи часов утра перекроют движение по:
- Сенатской площади;
- Адмиралтейской набережной;
- Дворцовой набережной от Дворцового моста до Суворовской площади;
- Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице;
- Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;
- Мраморному переулку от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Большой Конюшенной улице от Волынского переулка к Невскому проспекту;
- набережной Мойки от Певческого моста к Невскому проспекту и от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
- Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта;
- Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
- Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Адмиралтейскому проспекту;
- Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;
- Большой Морской улице от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
- Исаакиевской площади от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
- перекрестку Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
- перекрестку Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
- Дворцовому проезду;
- Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка;
- Конногвардейскому бульвару от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 до Сенатской.
Одновременно изменят маршруты автобусы № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, маршрутки № К-169 и № К-306, а также троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях в трассах общественного транспорта на два часа с 5 до 7 утра 16 июня читайте на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».
С полуночи и до 23:59 16 июня введут одностороннее движение по набережной Зимней канавки в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице.
Помимо этого весь день 16 июня, с 00:00 до 23:59, нельзя будет парковаться на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, на набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы, Гороховой от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной Мойки.