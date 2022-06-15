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    Бегуны перекроют центр Петербурга поутру

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    4 комментария

    Легкоатлетический забег #МыВместе (SPIEF RUN) меняет схему движения в Петербурге на несколько дней. Самые масштабные перекрытия ждут центр утром 16 июня.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В настоящее время уже закрыт проезд по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и Исаакиевской площади у дома 1 по Вознесенскому, сообщает 15 июня комитет по транспорту Петербурга. Освободят проезд после 7 часов утра 17 июня. В четверг же, 16 июня, с пяти до семи часов утра перекроют движение по:

    • Сенатской площади;
    • Адмиралтейской набережной;
    • Дворцовой набережной от Дворцового моста до Суворовской площади;
    • Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице;
    • Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;
    • Мраморному переулку от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
    • проезд вдоль Марсова поля;
    • Большой Конюшенной улице от Волынского переулка к Невскому проспекту;
    • набережной Мойки от Певческого моста к Невскому проспекту и от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
    • Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта;
    • Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
    • набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
    • Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
    • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Адмиралтейскому проспекту;
    • Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;
    • Большой Морской улице от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
    • Исаакиевской площади от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
    • перекрестку Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
    • перекрестку Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
    • Дворцовому проезду;
    • Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка;
    • Конногвардейскому бульвару от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 до Сенатской.

    Одновременно изменят маршруты автобусы № 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, маршрутки № К-169 и № К-306, а также троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее об изменениях в трассах общественного транспорта на два часа с 5 до 7 утра 16 июня читайте на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

    С полуночи и до 23:59 16 июня введут одностороннее движение по набережной Зимней канавки в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице.

    Помимо этого весь день 16 июня, с 00:00 до 23:59, нельзя будет парковаться на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, на набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского, Малой Морской улице от Невского до Гороховой улицы, Гороховой от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной Мойки.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии (4)

    Cashmare
    мало того, что болтуны понаедут - весь город в пробках стоять будет, так ещё и бегуны нарисовались... когда ожидать прыгунов и ползунов?
    Shaloon_70
    Совсем обалдели! Утром, когда все на работу едут, они проезд перекрывают. Бегунам больше бегать негде? Еще и Биржевой мост закрыт, весь маршрут придётся перестраивать. Очень хочется продолжить их это "#Мы вместе" словами Цоя, "Все говорят, но немногие знают, в каком"
    своих не бросаем
    в каком вы месте... сказочные
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