Apple стала самым дорогим брендом мира

Американская корпорация Apple возглавила топ самых дорогих брендов мира, следует из ежегодного отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, опубликованного в среду, 15 июня. За прошедший год его стоимость выросла на 55%, составив 947,1 миллиарда долларов.



Вторую строчку рейтинга заняла Google с ростом на 79%, до 819,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидер прошлого года Amazon, увеличившая стоимость бренда лишь на 3%, до 705,6 миллиарда долларов.