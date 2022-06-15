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    Apple стала самым дорогим брендом мира

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    2 комментария

    Американская корпорация Apple возглавила топ самых дорогих брендов мира, следует из ежегодного отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, опубликованного в среду, 15 июня. За прошедший год его стоимость выросла на 55%, составив 947,1 миллиарда долларов.

    Вторую строчку рейтинга заняла Google с ростом на 79%, до 819,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидер прошлого года Amazon, увеличившая стоимость бренда лишь на 3%, до 705,6 миллиарда долларов.

    Также в первую десятку рейтинга вошли Microsoft (+49%, до 611,5 миллиарда долларов), Tencent (–11%, до 214 миллиарда долларов), McDonald's (+27%, 196,5 миллиарда долларов), Visa (без изменений, 191 миллиард долларов), запрещенный в РФ Facebook* (–18%, до 186,4 миллиарда долларов), Alibaba (–29%, до 170 миллиардов долларов) и Louis Vuitton (+64%, до 124,3 миллиарда долларов).

    Наиболее быстрорастущим был признан бренд Cartier — его стоимость за год взлетела на 88%, до 10,1 миллиарда долларов. Также значительно подорожали YouTube (+83%, до 86,2 миллиарда долларов) и Tesla (+78%, до 75,9 миллиарда долларов).

    Общая стоимость всех 100 брендов, входящих в рейтинг, за прошедший год увеличилась на 23%, до 8,7 триллиона долларов.

    *Деятельность корпорации Meta и принадлежащих ей сервисов Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ.

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    Комментарии (2)

    Piter Russo
    И самый переоцененый. Качественно новых продуктов давно нет.
    TheBest
    Ну и самый рискованный для вложений бренд.
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