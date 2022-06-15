Apple стала самым дорогим брендом мира

Американская корпорация Apple возглавила топ самых дорогих брендов мира, следует из ежегодного отчета BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, опубликованного в среду, 15 июня. За прошедший год его стоимость выросла на 55%, составив 947,1 миллиарда долларов.
Вторую строчку рейтинга заняла Google с ростом на 79%, до 819,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидер прошлого года Amazon, увеличившая стоимость бренда лишь на 3%, до 705,6 миллиарда долларов.
Также в первую десятку рейтинга вошли Microsoft (+49%, до 611,5 миллиарда долларов), Tencent (–11%, до 214 миллиарда долларов), McDonald's (+27%, 196,5 миллиарда долларов), Visa (без изменений, 191 миллиард долларов), запрещенный в РФ Facebook* (–18%, до 186,4 миллиарда долларов), Alibaba (–29%, до 170 миллиардов долларов) и Louis Vuitton (+64%, до 124,3 миллиарда долларов).
Наиболее быстрорастущим был признан бренд Cartier — его стоимость за год взлетела на 88%, до 10,1 миллиарда долларов. Также значительно подорожали YouTube (+83%, до 86,2 миллиарда долларов) и Tesla (+78%, до 75,9 миллиарда долларов).
Общая стоимость всех 100 брендов, входящих в рейтинг, за прошедший год увеличилась на 23%, до 8,7 триллиона долларов.
*Деятельность корпорации Meta и принадлежащих ей сервисов Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ.