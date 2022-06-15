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    Никуда не денутся. Песков заявил, что общение России с западными странами продолжится в новом режиме

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    15 комментариев

    Общение России с Европой и Америкой необходимо, поэтому оно продолжится, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения, неделимой безопасности и взаимовыгодной основе. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Но общение необходимо. В будущем нам все равно придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только», — сказал Песков.

    По его словам, вряд ли возможно возвращение к духу «Женевы», однако может быть новый режим общения. «Но это тема пока не ближайшей перспективы», — добавил пресс-секретарь главы государства.

    Президенты РФ и США встретились в Женеве на высшем уровне 16 июня 2021 года.

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    Комментарии (15)

    Pilat
    Сарматом, только Сарматом.
    274655793
    "Никуда не денутся, все они разденутся!
    ...ВСЕ ОНИ РАЗДЕНУТСЯ...НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ!!!"
    dragvs
    Переговоры так или иначе и с Ираном ведут и с Гитлером вели.
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