Никуда не денутся. Песков заявил, что общение России с западными странами продолжится в новом режиме

Общение России с Европой и Америкой необходимо, поэтому оно продолжится, но оно должно быть основано на принципах взаимного уважения, неделимой безопасности и взаимовыгодной основе. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Но общение необходимо. В будущем нам все равно придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только», — сказал Песков.

