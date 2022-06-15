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    Продюсер «Оттепели» возглавит департамент кинематографии и цифрового развития

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    Департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ возглавит киновед Дмитрий Давиденко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Продюсер и киновед, кандидат искусствоведения Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации в начале июля», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

    Дмитрию Давиденко 46 лет, он окончил ВГИК и работал на телеканале «Россия» и на киностудии «Красная стрела». Был продюсером сериалов «Садовое кольцо» (2016), «Обитель» (2020), фильмов «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013), «Одесса» (2019), «Гипноз» (2020), «Герда» (2021) и других кинокартин.

    Светлана Максимченко, которая в предыдущие два года возглавляла департамент, переведена на другую должность.

    Департамент кинематографии и цифрового развития обеспечивает развитие отечественной кинематографии, оказание его государственной поддержки, помогает прокату и продвижению, а также пропагандирует отечественное киноискусство.

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