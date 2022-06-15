Съезд с КАД на Пулковское шоссе перекроют до середины июля

Дорожные работы на две недели перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Там будут менять деформационный шов.
С 29 июня по 16 июля на 68-м километре КАД будет полностью перекрыт съезд № 8 с внешнего кольца на Пулковское шоссе в сторону станции метро «Московская», сообщает 15 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перекрытие обозначат временными знаками и световой сигнализацией и огородят водоналивными барьерами.
Работы на развязке выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».