Экс-футболист «Зенита» Денисов: Лучше в России в лесу, чем на вилле в Испании

Бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов думал над переездом из России после 24 февраля, но решил остаться. Об этом он рассказал 15 июня в интервью на YouTube-канале Nobel.



«Неделю решали, что делать, но я русский дворовый парень, я не смогу там жить. Мне не нужна Испания или Англия, я хочу, чтобы здесь всё было мирно. Дом в Испании стоит на продаже, я не мог им пользоваться два года, из-за ковида там не был. Визу нам не дают, и желания туда лететь сейчас нет. Вообще нет желания лететь в Европу, потому что я и так объездил полмира. Я знаю, как к нам там и так относились, а чтобы на меня тыкали пальцем — не хочу. У каждого свой выбор, мне комфортнее здесь. Я жил в Европе три четверти месяца, это не моё, не смогу там жить. Лучше в лесу здесь, чем на вилле в Испании», — заявил Денисов.



Бывший футболист «Зенита», «Локомотива», «Анжи» и «Динамо» также добавил, что его сбережений не хватило бы на хорошее образование четверых детей за границей. Кроме того, в испанской школе они столкнулись с предвзятым отношением к себе.

«Дочка училась в испанской школе, чтобы она знала язык, и климат хороший. Так вот, в школе учителя настраивали детей против нас. У меня нет столько денег, чтобы четырёх детей отправить в лучшую школу Англии. У меня их четверо. Обеспечить хорошим образованием там я не потяну, а находиться там я просто не хочу. Так что даже если будет военное положение, то мы останемся здесь. И даже если бы и мог дать образование им — остался бы. Но я против того, что происходит, мягко говоря. Мне очень тяжело, из-за этого пошёл помогать детскому футболу, чтобы забываться, — я просто сходил с ума», — подчеркнул Денисов.

