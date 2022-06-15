Губернатор Ленобласти и Киркоров подпишут на ПМЭФ соглашение

Губернатор Ленобласти и король российской эстрады подпишут на ПМЭФ соглашение о начале бизнеса в регионе. 47news узнал, на какое важное событие намекала пресс-служба Александра Дрозденко. По информации нашего издания, к 13 часам 15 июня, в первый «нулевой» день Санкт-Петербургского международного экономического форума, у стенда Ленинградской области губернатор Дрозденко встретится с Филиппом Киркоровым и подпишет соглашение о развитии бизнеса компании короля эстрады.

Заметим, что чуть ранее пресс-служба губернатора Ленобласти анонсировала интригу о каком-то важном событии днем 15 июня у стенда Ленобласти.

По данным нашего издания, коммерческая структура, где одним из учредителей является Филипп Киркоров, намерена заняться крупным девелоперским проектом в 47-м регионе. На данный момент нашим журналистам известно, что это будет строительство во Всеволожском районе Ленобласти и притом практически на берегу Невы. Из чего можно сделать логический вывод — Филипп Киркоров и партнеры будет что-то строить в Свердловском поселении, за Большеохтинским мостом, по которому фактически и проходит граница Петербурга и Свердловского поселения Всеволожского района.

Нетрудно вспомнить, что в Свердловском поселении начато строительство крупного жилищного массива (так, например, там вовсю уже работает крупная компания ЦДС), но есть и еще один редкий нюанс. Легко увидеть, что за все десятилетия шоу-производства Филиппа Киркорова у него был бизнес, связанный только с продюсерством и музыкой. То есть 15 июня на ПМЭФ он заявляет о своем деле, никак не связанном с прежней деятельностью. Только что, в 12 часов 10 минут, пресс-служба губернатора Ленобласти уточнила: Филипп Киркоров представляет ООО «Строительные решения», а вместе с шоуменом прибудет его деловой партнер Михаил Баракин. Подробнее о нем можете прочитать здесь. Инвестиции в Ленобласть составят полтора миллиарда рублей.