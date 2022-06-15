На ПМЭФ нашли самого умного мужчину. Это глава нефтяной компании

На Петербургском международном экономическом форуме прошел блицтурнир по шахматам, сообщили 15 июня в фонде «Росконгресс». В соревнованиях победил генеральный директор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Яков Гинзбург.
Было бы удивительно, если бы Гинзбург не одержал победу: по счастливому стечению обстоятельств он является мастером Международной шахматной федерации (FIDE). Само мероприятие на ПМЭФ прошло в частном клубе «Профессор Фрейд».
Судя по открытым данным, глава нефтяной компании участвует в шахматных соревнованиях регулярно. Так, в 2020 году на сайте ИНК его поздравляли с победой в федеральном турнире, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.