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    На ПМЭФ нашли самого умного мужчину. Это глава нефтяной компании

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    3 комментария

    На Петербургском международном экономическом форуме прошел блицтурнир по шахматам, сообщили 15 июня в фонде «Росконгресс». В соревнованиях победил генеральный директор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Яков Гинзбург.

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    Было бы удивительно, если бы Гинзбург не одержал победу: по счастливому стечению обстоятельств он является мастером Международной шахматной федерации (FIDE). Само мероприятие на ПМЭФ прошло в частном клубе «Профессор Фрейд».

    Судя по открытым данным, глава нефтяной компании участвует в шахматных соревнованиях регулярно. Так, в 2020 году на сайте ИНК его поздравляли с победой в федеральном турнире, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    Комментарии (3)

    274573038
    опять эти вайсманы гинзбурги ватманы абрамовичи
    Две монеты
    А причём здесь ум???? Шахматная теория разработана до такой степени, что первую треть и последнюю треть партии любой ученик шахматной школы сейчас играет наравне с гроссмейстером. И исход матча решается в 2-5 ходах в середине партии. Реформирование шахмат предлагается с 1960-ых, напр. "Шахматы Фишера", который предлагал располагать фигуры на последней линии случайным образом, что сломало бы большинство современных паттернов игры.
    kоt-obormot
    Ахаха, ахаха - не заткнете вы кота. Трите, не трите - за мной правда!
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