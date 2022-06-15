Дирекция КЗС напоминает велосипедистам, что на дамбе Петербурга им делать нечего

Хорошая погода в Петербурге отбила осторожность велосипедистам, заставив их забыть о том, что дамба — не место для тихоходного транспорта. Дирекция КЗС взывает к разуму и ПДД.
На автомобильной дороге, проходящей по петербургской дамбе, участились случаи передвижения граждан на велосипедах и других тихоходных транспортных средствах, сообщает 15 июня пресс-служба Дирекции КЗС. Предприятие напоминает жителям и гостям города, что согласно п. 16.1 ПДД РФ, по автомагистралям запрещается ходить пешком или ездить на велосипедах, мопедах, тракторах и самоходных машинах и другом транспорте, который по своим техническим характеристикам или состоянию не может развивать скорость более 40 км/ч. Кроме того, запрещено движение и по обочине автомагистрали, которую п. 1.2 ПДД определяет как часть дороги.
«Движение на велосипеде по САД КЗС смертельно опасно! По правой полосе автомагистрали идёт многотонный грузовой автотранспорт, создавая вихревые потоки, способные привести к падению велосипедиста. Кроме того, следуя на большой скорости, водитель может не заметить человека на велосипеде», — добавляют в дирекции.