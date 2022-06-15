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    Дирекция КЗС напоминает велосипедистам, что на дамбе Петербурга им делать нечего

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    7 комментариев

    Хорошая погода в Петербурге отбила осторожность велосипедистам, заставив их забыть о том, что дамба — не место для тихоходного транспорта. Дирекция КЗС взывает к разуму и ПДД.

    Фото: пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга
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    На автомобильной дороге, проходящей по петербургской дамбе, участились случаи передвижения граждан на велосипедах и других тихоходных транспортных средствах, сообщает 15 июня пресс-служба Дирекции КЗС. Предприятие напоминает жителям и гостям города, что согласно п. 16.1 ПДД РФ, по автомагистралям запрещается ходить пешком или ездить на велосипедах, мопедах, тракторах и самоходных машинах и другом транспорте, который по своим техническим характеристикам или состоянию не может развивать скорость более 40 км/ч. Кроме того, запрещено движение и по обочине автомагистрали, которую п. 1.2 ПДД определяет как часть дороги.

    «Движение на велосипеде по САД КЗС смертельно опасно! По правой полосе автомагистрали идёт многотонный грузовой автотранспорт, создавая вихревые потоки, способные привести к падению велосипедиста. Кроме того, следуя на большой скорости, водитель может не заметить человека на велосипеде», — добавляют в дирекции.

    Фото: пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга

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    Комментарии (7)

    Pilat
    Естественный отбор никто не отменял.
    Карабас Барабас
    Пока трупы не появятся, будут ездить.
    Две монеты
    Нормальная страна: "людям это нужно, они этим пользуются, но это опасно, поэтому оборудуем велодорожку". Россия: "ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!ЗАПРЕТИТЬ!!!!"
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