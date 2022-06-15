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    ПМЭФ 2022: Показываем самые необычные стенды

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    ПМЭФ2022

    Стоят в очередях и достригают букетики. Посмотрите, как ПМЭФ доводят до ума

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    10 комментариев

    Начался нулевой день Петербургского международного экономического форума. Стенды готовят к приему гостей, сотрудники и волонтеры «доделывают» последние штрихи.

    Чтобы попасть в «Экспофорум» ранним утром, и подписантам, и волонтерам, и журналистам пришлось отстоять большие очереди. Всех в социальном положении «уравнял» тщательный досмотр.

    «Фонтанка.ру»

    Внутри — атмосфера «последнего штриха». Стенды домывают, доделывают, проверяют, все ли работает. Некоторые платформы пока пустуют в ожидании хозяев. В самом большом ресторане форума волонтеры накрывают столы и нарезают цветы для букетов.

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    Несмотря на то что масочный режим отменен, на форуме он, как оказалось, все еще действует и поддерживается силами хрупких девушек-волонтеров. Они то и дело просят гостей не просто надеть маску, а натянуть ее правильно — на нос. Также на площадке сотрудники контролируют уровень санитайзеров.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    ПМЭФ-2022 пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. Главная тема форума: «Новый мир — новые возможности».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (10)

    Kezevo
    Талибам в шароварах и халатах понравится,
    piterez
    Царские гулянья с пиром и плясками, дудками и прибаутками, загадками и гадалками встречают "по четных" гостей, остальной нечести на зазывалки не реагировать...
    Эд Хэммет
    Девушки нетяжелого поведения уже подтянулись. Предстоит много работы.
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