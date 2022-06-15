Стоят в очередях и достригают букетики. Посмотрите, как ПМЭФ доводят до ума

Начался нулевой день Петербургского международного экономического форума. Стенды готовят к приему гостей, сотрудники и волонтеры «доделывают» последние штрихи.
Чтобы попасть в «Экспофорум» ранним утром, и подписантам, и волонтерам, и журналистам пришлось отстоять большие очереди. Всех в социальном положении «уравнял» тщательный досмотр.
«Фонтанка.ру»
Внутри — атмосфера «последнего штриха». Стенды домывают, доделывают, проверяют, все ли работает. Некоторые платформы пока пустуют в ожидании хозяев. В самом большом ресторане форума волонтеры накрывают столы и нарезают цветы для букетов.
Несмотря на то что масочный режим отменен, на форуме он, как оказалось, все еще действует и поддерживается силами хрупких девушек-волонтеров. Они то и дело просят гостей не просто надеть маску, а натянуть ее правильно — на нос. Также на площадке сотрудники контролируют уровень санитайзеров.
«Фонтанка.ру»
ПМЭФ-2022 пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. Главная тема форума: «Новый мир — новые возможности».