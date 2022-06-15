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    Автобус и трамвай не поделили приоритет на Петергофском шоссе. Рогатый сошел с рельсов

    1990
    6 комментариев

    Трамвайное движение в районе Петергофского шоссе затруднено после ДТП с автобусом.

    О том, что трамвай частично сошел с рельсов на юге Петербурга около 8 утра, в социальных сетях написали очевидцы. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса», автобус не предоставил преимущества трамваю и задел левый задний угол борта.

    В результате столкновения тележка трамвая сошла с рельсов. В салоне никто не пострадал.

    На месте работают аварийные службы «Горэлектротранса».

    На время разбора ДТП трамваи № 36 следуют до остановки «ЛЭМЗ».

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    Комментарии (6)

    266110330
    Оленьи и собачьи упряжки - это самый экологичный вид транспорта, они были изобретены гораздо раньше других транспортов в России и нам обязательно надо возродить традиции и в честь 1000 летия России продожить 100 км новых линий на оленьих упряжках.
    Mr.Long
    В Горэлектротрансе давно не читали ПДД ?
    Очевидцы сообщают, что светофор не работал. Так кто кому не уступил?
    А13579
    Маршрутки заменяют автобусами. Водители остаются те же.
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