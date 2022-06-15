Автобус и трамвай не поделили приоритет на Петергофском шоссе. Рогатый сошел с рельсов

Трамвайное движение в районе Петергофского шоссе затруднено после ДТП с автобусом.
О том, что трамвай частично сошел с рельсов на юге Петербурга около 8 утра, в социальных сетях написали очевидцы. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса», автобус не предоставил преимущества трамваю и задел левый задний угол борта.
В результате столкновения тележка трамвая сошла с рельсов. В салоне никто не пострадал.
На месте работают аварийные службы «Горэлектротранса».
На время разбора ДТП трамваи № 36 следуют до остановки «ЛЭМЗ».