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    Член СПЧ предложил запретить детям управлять электросамокатами. Инициативу обсудят и направят в правительство

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    8 комментариев

    Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами из-за участившихся случаев ДТП с участием этого вида транспорта. Об этом в среду, 15 июня, пишут «Известия» со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

    По его мнению, для электросамокатов и подобных транспортных средств нужно ввести обязательное страхование ответственности, разрешить управлять ими только с 18 лет. Можно подумать и о правах особой категории, добавил он.

    В правилах дорожного движения (ПДД) должно быть зафиксировано понятие электрического транспортного средства.

    «Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону», — отметил член СПЧ Кабанов.

    Эти предложения окончательно обсудят и сформулируют на заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию и развитию правоохранительной системы 27 июня, а затем направят в правительство.

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    Комментарии (8)

    AndrewBarsik
    А ещё бы хорошо запретить мелким комсомольским функционерам управлять силовыми министерствами и палатами парламента. А то у них плохо получается. Сплошная авария.
    vic_5e4cd1938d1a8
    Самые отмороженные, а для пешеходов самые агрессивные и опасные среди водителей разнообразных электротабуреток, это ездуны на моноколёсах.
    На высокой скорости устраивают слалом между пешеходами и как правило при этом прячутся за мотошлемом с забралом, а в рюкзачьке за спиной гремит музыка.
    Дежурный по объединению
    Хотелось бы заслушать того самого Человека, совет по правам которого предлагает запретить.
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