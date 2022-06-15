Член СПЧ предложил запретить детям управлять электросамокатами. Инициативу обсудят и направят в правительство

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами из-за участившихся случаев ДТП с участием этого вида транспорта. Об этом в среду, 15 июня, пишут «Известия» со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.
По его мнению, для электросамокатов и подобных транспортных средств нужно ввести обязательное страхование ответственности, разрешить управлять ими только с 18 лет. Можно подумать и о правах особой категории, добавил он.
В правилах дорожного движения (ПДД) должно быть зафиксировано понятие электрического транспортного средства.
«Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону», — отметил член СПЧ Кабанов.
Эти предложения окончательно обсудят и сформулируют на заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию и развитию правоохранительной системы 27 июня, а затем направят в правительство.