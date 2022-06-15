Незваный гость вынес из квартиры петербургского хирурга нательные крестики и многое другое

Хирург одной из петербургских клиник заявила о визите вора. По ее словам, из квартиры на Псковской улице пропали два золотых крестика и ювелирные украшения.



Женщина забила тревогу в ночь на вторник, стало известно «Фонтанке» 15 июня. По предварительной информации, она отсутствовала дома с четверга по понедельник. А когда вернулась, то поняла, что кто-то хозяйничал в её отсутствие.

