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    Незваный гость вынес из квартиры петербургского хирурга нательные крестики и многое другое

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    Хирург одной из петербургских клиник заявила о визите вора. По ее словам, из квартиры на Псковской улице пропали два золотых крестика и ювелирные украшения.

    Женщина забила тревогу в ночь на вторник, стало известно «Фонтанке» 15 июня. По предварительной информации, она отсутствовала дома с четверга по понедельник. А когда вернулась, то поняла, что кто-то хозяйничал в её отсутствие.

    Помимо крестиков вор позарился на пять колец, две пары сережек с бриллиантами, две цепочки и кулон — все золотое. Хозяйка обеднела на 424 тысячи рублей.

    Скоро история может стать уголовным делом. На камеры злоумышленник не попал, отпечатков пальцев, видимо, тоже не оставил, но на изучение отправились следы обуви, дверной замок, три ключа и элементы некой материи.

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