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    «Известия»: Держатели карт «Мир» смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода в телефоне

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    9 комментариев

    Владельцы карт «Мир» с 25 октября смогут оплачивать покупки при помощи телефона, используя QR-коды. Об этом 15 июня пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы.

    При совершении покупки в приложении банка или в Mir Pay будет формироваться специальный QR-код, который сможет считать продавец на кассе. Эксперты считают, что такой способ оплаты будет востребован после отключения Apple Pay и Google Pay. Операции будут проводиться после проверки личности держателя карты.

    Оплата по QR-кодам уже много лет практикуется в странах Азии, особенно в Китае.

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    Комментарии (9)

    Alex000
    Бессмысленное и беспощадное псевдоноваторство.
    Ser_N0771
    а разве сейчас нельзя оплатить с помощью куриного кода?
    своих не бросаем
    вау, это рывок с прорывом
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