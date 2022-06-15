«Известия»: Держатели карт «Мир» смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода в телефоне

Владельцы карт «Мир» с 25 октября смогут оплачивать покупки при помощи телефона, используя QR-коды. Об этом 15 июня пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы.



При совершении покупки в приложении банка или в Mir Pay будет формироваться специальный QR-код, который сможет считать продавец на кассе. Эксперты считают, что такой способ оплаты будет востребован после отключения Apple Pay и Google Pay. Операции будут проводиться после проверки личности держателя карты.