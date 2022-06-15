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    В США видят рост доходов России от продажи нефти и хотят его снизить

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    5 комментариев

    Минфин США считает, что Россия увеличила нефтяные доходы, несмотря на сокращение объёмов продаж. Как заявил первый замминистра финансов Адевале Адейемо 14 июня, страны-покупатели могут скрывать, откуда поступают энергоносители.

    По словам Адейемо, в физическом выражении объемы продажи российской нефти после начала спецоперации РФ на Украине сократились, но из-за роста цен Москва может получать больше прибыли.

    Чиновник добавил, что нефть у России продолжают покупать Индия, Китай, Республика Корея, Турция, Япония и европейские страны, названия которых он не приводит. Адейемо не исключает, что энергоноситель может поступать в том числе в США, хотя он не знает о компаниях, которые бы умышленно помогали Москве обходить санкции.

    «Сейчас мы находимся в ситуации, когда наша цель — найти способы ограничить доходы России от продажи нефти, отчасти потому, что одна из проблем с нефтью заключается в том, что вы не всегда знаете, откуда она поступает», — цитирует замминистра финансов ТАСС.

    Опираясь на опыт других санкционных программ, в Минфине США заявляют, что некоторые страны пытаются скрыть поставщика.

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    Комментарии (5)

    Piter Russo
    Нет что бы сказать - мы ввели санкции на российскую нефть и забили на них, ибо они нам не выгодны, по этому покупка неизвестной нефти растет опережающими темпами.
    xepnuminu
    больше тяжёлого оружия украинским братьям,
    и к осени нет проблем!
    Денеб
    Дожать хотят......
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