Москвич попытался перерезать трос промышленному альпинисту

Москвич едва не воспроизвел в жизни знаменитую сцену из мультфильма «Ну, погоди!», попытавшись перерезать трос работающему на доме промышленному альпинисту. Тот вовремя заметил попытку и быстро поднялся на крышу, дальше буйному жильцу пришлось объясняться с полицией.



Инцидент произошел на Радужной улице, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве 14 июня. Коммунальщики вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили размахивающего ножом хозяина одной из квартир. Сначала мужчина угрожал расправой работникам коммунальной службы, затем переключился на нецензурную брань в адрес полицейских, после чего был задержан и доставлен в отдел.

