    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.09eur59.25
    Брат ли ты, мариуполец?Вечера у ПригожинаЧто происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Москвич попытался перерезать трос промышленному альпинисту

    2565
    2 комментария

    Москвич едва не воспроизвел в жизни знаменитую сцену из мультфильма «Ну, погоди!», попытавшись перерезать трос работающему на доме промышленному альпинисту. Тот вовремя заметил попытку и быстро поднялся на крышу, дальше буйному жильцу пришлось объясняться с полицией.

    Инцидент произошел на Радужной улице, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве 14 июня. Коммунальщики вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили размахивающего ножом хозяина одной из квартир. Сначала мужчина угрожал расправой работникам коммунальной службы, затем переключился на нецензурную брань в адрес полицейских, после чего был задержан и доставлен в отдел.

    На нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    275203172
    Пора запретить этот вредный мультфильм.
    Денеб
    Народ озлоблен и неадекватен...Впрочем, как всегда......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close