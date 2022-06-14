«Голова, правда, вся в крови, и плакала». Девушка попала под колёса машины на Парашютной

Пешехода в тяжёлом состоянии увезли в больницу после аварии в Приморском районе Петербурга 14 июня.
Последствия случившегося показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора видео, автомобиль сбил девушку. Её переносили в карету медиков. Рядом, судя по всему, находился водитель.
«Проезжал, когда реанимация подъехала. Девушка жива. Голова, правда, вся в крови, и плакала, лёжа в неестественной позе», — рассказал в комментариях другой автомобилист.
В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, под машину она попала, переходя дорогу по пешеходному переходу.