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    «Голова, правда, вся в крови, и плакала». Девушка попала под колёса машины на Парашютной

    4489
    3 комментария

    Пешехода в тяжёлом состоянии увезли в больницу после аварии в Приморском районе Петербурга 14 июня.

    Последствия случившегося показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора видео, автомобиль сбил девушку. Её переносили в карету медиков. Рядом, судя по всему, находился водитель.

    «Проезжал, когда реанимация подъехала. Девушка жива. Голова, правда, вся в крови, и плакала, лёжа в неестественной позе», — рассказал в комментариях другой автомобилист.

    Фото: Из архива Алексея
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    В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, под машину она попала, переходя дорогу по пешеходному переходу.

    Фото: Из архива Алексея

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Особенности национального вождения......
    Nerevar
    Водитель раздавил девушку на пешеходном переходе. За это он сядет.
    dragvs
    Что с русским языком? Правильно было бы сказать: водитель на машине задавил девушку на пешеходном переходе.
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